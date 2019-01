Auto uitgebrand in FeanwÃ¢ldsterwÃ¢l

Auto uitgebrand in Feanwâldsterwâl

Publicatie: di 22 januari 2019 20.57 uur

FEANWâLDEN - Op de Wâl in Feanwâldsterwâl is dinsdagavond een auto volledig uitgebrand. Een vrouw uit Feanwâlden reed in de auto toen er spontaan brand uitbrak.

De brandweer van De Westereen werd om 19.55 uur gealarmeerd voor de brand. De brandweerlieden hadden veel tijd nodig om ter plaatse te komen in verband met de gladde wegen. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak. Na aankomst is het vuur geblust.