De eerste sneeuw van 2019 is een feit

Publicatie: di 22 januari 2019 15.57 uur

BURGUM - In de loop van dinsdagmiddag is de eerste sneeuw van 2019 gevallen in Friesland. Op veel plekken blijft de sneeuw zichtbaar liggen en zorgt het voor prachtige beelden.

Het verkeer moet rekening houden met gladde wegen. De meeste mensen rijden al langzamer over de weg.