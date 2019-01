â€˜Penningmeester kocht spullen met Cambuur-geldâ€™

‘Penningmeester kocht spullen met Cambuur-geld’

Publicatie: di 22 januari 2019 13.11 uur

LEEUWARDEN - Een 69-jarige Hurdegarypster wordt ervan verdacht dat hij als penningmeester van de supportersvereniging van Cambuur jarenlang duizenden euro’s verduisterd zou hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag een werkstraf van 220 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Volgens de officier van de justitie heeft de Hurdegarypster zich schuldig gemaakt aan verduistering van in elk geval 33.000 euro van de supportersvereniging. Het gaat om geld van de zogeheten oud-papierrekening.

Aankoop laminaatvloer

De Hurdegarypster zou het geld hebben gebruikt voor de aankoop van allerlei privé-spullen, zoals een laminaatvloer, witgoed en elektrische fietsen. Ook zou hij brandstof hebben getankt en een garagebox hebben gehuurd op kosten van de vereniging. De verdachte ontkende niet dat hij zo nu en dan geld van de vereniging heeft gebruikt. Het zou meer gaan om leningen en hij zou het geld dan weer ‘cash’ terug hebben gestort.

Witgoed voor spelerswoningen

Ook zouden er veel spullen – voornamelijk witgoed en andere huishoudelijke artikelen – zijn aangeschaft voor de inrichting van de woningen van nieuwe spelers. De Hurdegarypster zou ook opbrengsten uit de horeca achterover hebben gedrukt. Zo was de zaak ook aan het rollen gekomen: tijdens een vakantie van de verdachte, in november 2016, was de opbrengst uit de kiosken in het stadion veel hoger dan normaal het geval was. De Hurdegarypster was belast met het ophalen van de geldzakken van de kiosken.

Geld in een emmer

De man had wel een verklaring voor de lagere opbrengsten uit de horeca: hij zou bezig zijn geweest een soort buffer op te bouwen voor de supportersvereniging. Het geld, ruim 1700 euro die hij thuis in een emmer bewaarde, zou hij later weer teruggestort hebben. Hij wilde het geld aan de vrijwilligers besteden. Zijn verhaal controleren was onmogelijk, de lijsten waarop de horecaopbrengsten werden bijgehouden zijn vernietigd. Zijn vrouw (68) stond dinsdag ook terecht.

‘Echtgenote heeft witgewassen’

Het OM vindt dat zij heeft geprofiteerd van het geld dat haar echtgenoot zou hebben verduisterd. Tegen haar is wegens witwassen een werkstraf van 40 uur geëist. De supportersvereniging Cambuur diende een schadevergoeding van 90.000 euro. De nieuwe penningmeester heeft de boekhouding van zes jaar uitgeplozen en alle dubieuze transacties meegenomen. De Hurdegarypster is uit de supportersvereniging gegooid, zijn seizoenskaart werd geblokkeerd.

De Leeuwarder rechtbank doet op 5 februari uitspraak.