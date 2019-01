Schaatspret op Noarderkrite bij Smalle Ee

Publicatie: di 22 januari 2019 11.59 uur

SMALLE EE - Dankzij de lichte nachtvorst kan er volop genoten worden van natuurijs in de regio. Op de Noarderkrite van It Fryske Gea bonden dinsdag diverse schaatsers hun ijzers onder.

De voorspelde sneeuw is tot op heden (12.00 uur) nog niet gevallen. De verwachting is dat Friesland in de komende uren bedekt wordt met een laagje sneeuw.

FOTONIEUWS