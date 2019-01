Brandweer druk met schoorsteenbrand in Visvliet

Publicatie: ma 21 januari 2019 20.30 uur

VISVLIET - De brandweer had maandagavond behoorlijk wat werk bij een brand aan de Heirweg in Visvliet. Ter plaatse was er brand in een schoorsteen, maar ze konden niet goed bij de brandhaard komen.

Er moest rondom de schoorsteen behoorlijk wat gesloopt worden door de brandweer. Ze waren onder andere druk bezig met een kettingzaag. De hoogwerker uit Dokkum was ingezet om te zorgen dat er genoeg licht was op het dak.

De brandweer van Buitenpost stond voor de zekerheid bij de haven van Visvliet. Dit om te zorgen dat er in ieder geval genoeg water zou zijn om te blussen mocht het wel uit te hand lopen. Dit was gelukkig niet nodig. Bij de brand kwam veel rook vrij.

