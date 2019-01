Ontwikkeling elektrische auto in Friesland

Publicatie: ma 21 januari 2019 11.15 uur

LEEUWARDEN - De overheid doet er alles aan om elektrisch rijden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Niet alleen zijn er verschillende subsidies en belastingvoordelen beschikbaar, ook de infrastructuur wordt steeds beter. Zo schieten de laadpunten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Dit maakt elektrisch rijden nog aantrekkelijker en dat heeft ertoe geleid dat er in 2018 ruim 20.000 elektrische auto’s zijn bijgekomen. Hoe staat het ervoor met elektrisch rijden in Friesland?

Elektrisch rijden in Friesland

Volgens het RVO telt Nederland op dit moment meer dan 40.000 laadpalen, waarvan er in Friesland 715 publieke en semi-publieke oplaadpunten staan. Ook staan er in onze provincie 43 snellaadpunten. Dit houdt in dat er in Friesland de minste oplaadpunten van alle provincies te vinden zijn. Toch is de elektrische auto in Friesland bezig aan een opmars. Er zijn namelijk sinds 2018 een aantal buurtinitiatieven gestart. Zo hebben inwoners van Trynwâlden de elektrische deelauto Tûk. Deze auto is via een app te reserveren en te betalen. De ‘Tûk’ vind je in Gytsjerk en Oentsjerk bij de laadpalen.

Voordelen van de elektrische auto

Elektrisch rijden is beter voor het milieu dan rijden in een brandstofauto. Dit komt omdat er geen luchtverontreinigende stoffen worden uitgestoten. Helaas wordt de stroom voor publieke laadpalen nog altijd opgewekt uit fossiele brandstoffen. Je kunt eventueel wel met jouw eigen zonnepanelen je laadpaal voorzien van groene stroom. Een ander groot voordeel zijn de kosten voor het opladen van de auto. Deze liggen veel lager dan het tanken van benzine en diesel. Ook vergt een volledig elektrische auto weinig onderhoud. Dit komt door de weinig bewegende delen van de auto. Deze onderdelen slijten een stuk minder snel dan bij een normale auto. Ook zorgen elektrische auto’s voor minder geluidsoverlast. Helaas is de premie van een autoverzekering voor een elektrische auto nog altijd hoger dan de premie voor een vergelijkbare brandstofauto. Er zijn wel grote verschillen tussen verschillende verzekeraars.

Financiële ondersteuning voor elektrisch rijden

In het bekende Klimaatakkoord is opgenomen dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% is teruggebracht ten opzichte van 1990. De overheid wil Nederlanders daarom stimuleren om elektrisch te gaan rijden. Daarom zijn er aantrekkelijke belastingvoordelen en subsidies beschikbaar gesteld. Vooral ondernemers profiteren van flinke voordelen. Zo geldt een bijtellingspercentage van 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000. Over het bedrag daarboven moet 22% bijtelling worden betaald.

Voor volledig elektrische auto’s hoeft er geen bpm betaald te worden. Ook voor de motorrijtuigenbelasting geldt er een nultarief voor volledig elektrische auto’s. De milieu-investeringsaftrek (MIA) die ondernemers nu voor hun elektrische auto of laadpaal kan aanvragen vervalt na 2020. Tot slot is er goed nieuws voor particuliere automobilisten: voor volledig elektrische auto's die alleen voor privégebruik worden ingezet, komt er in 2021 een aanschafsubsidie van maar liefst 6.000 euro!