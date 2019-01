IJsbaan vernield in Surhuisterveen

Publicatie: ma 21 januari 2019 11.00 uur

SURHUISTERVEEN - Nog voordat er geschaatst kan worden, is de ijsbaan van IJsclub Foarút in Surhuisterveen door onbekenden vernield. Dat meldt de ijsclub maandag op Facebook. De ijsvloer is op dit moment 4 centimeter en met nog een paar centimeter te gaan, zou er bijna geschaatst kunnen worden.

De ijsclub roept op om de daders op hun gedrag aan te spreken, zij laten weten dat ze als vrijwilligers niet 24 uur per dag de ijsbaan in de gaten kunnen houden.