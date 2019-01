Maansverduistering goed te zien in regio

Publicatie: ma 21 januari 2019 10.12 uur

SMALLE EE - De unieke volledige maansverduistering, 'bloedmaan' was zondagnacht goed te zien in Friesland. Ondanks de koude nacht was het zicht op de verduistering bijzonder goed.

De totale maansverduistering was om 5.41 uur een feit. De echte liefhebbers moesten de vrieskou urenlang trotseren om de gehele verduistering te kunnen zien.

