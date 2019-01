Inbraak in winkel aan de Oosterstraat in Drachten

Publicatie: zo 20 januari 2019 18.42 uur

DRACHTEN - In de nacht van vrijag op zaterdag is er rond 4.40 uur ingebroken in een winkel aan de Oosterstraat in Drachten. Bij deze inbraak is geld buitgemaakt.

Er is aangifte gedaan bij de politie. De politie is op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien rond dat tijdstip.