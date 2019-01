Vastzittende zwaan blijkt toch vogelvrij

Publicatie: zo 20 januari 2019 18.05 uur

DRACHTEN - Aan het Noorderend in Drachten zagen passanten een zwaan in het water zitten. Het beest leek vast te zitten in het ijs, hierop alarmeerden zij de brandweer.

De brandweer probeerde het beest eerst te laten schrikken door met steentjes op het ijs te gooien, maar daar trok de zwaan zich weinig van aan. Twee brandweermannen deden hun waadpakken aan en gingen het water in. Met een schep baanden zij zich een weg door het ijs. Hier was de zwaan dermate van onder de indruk dat hij wegvloog.

