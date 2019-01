Schaatsers geven polderijs bij Ryptsjerk een 8

Publicatie: zo 20 januari 2019 10.45 uur

RYPTSJERK - Het natuurijs van de Ryptsterksterpolder trok zondagochtend bij de eerste ochtendgloren tientallen schaatsers. Het is de eerste dag van 2019 dat er echt gereden kan worden op het unieke polderijs. Het ijs kraakt op sommige plekken nog flink maar dat mag de pret niet drukken.

De schaatsers laten over het algemeen weten dat het nog niet vertrouwd is voor grote groepen mensen. De kwaliteit was in de ochtend goed maar zal zondagmiddag zal slechter worden. Ook zijn er veel plekken absoluut nog niet veilig. De eerste schaaters zakten ook door het ijs deze ochtend.

Als de vorst doorzet dan zal het natuurijs bij Ryptsjerk ook geschikt worden voor grotere groepen mensen. Het Fryske Gea zal dan bankjes plaatsen zodat mensen gemakkelijk hun schaatsen kunnen aandoen.