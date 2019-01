Gemakkelijk en zorgeloos werken met Office 365

Publicatie: za 19 januari 2019 17.25 uur

LEEK - Microsoft Outlook, Word, Excel, wie werkt er niet met deze programma’s? We kunnen er op de werkvloer niet meer zonder. Maar het installeren van al deze losse programma's op alle relevante apparaten, kost ook een hoop tijd. Maar er is een handige oplossing.



IT Company levert en installeert betrouwbare software waarmee medewerkers het beste uit hun werk halen. Een goed werkende IT-omgeving vereist de beste software. De dagelijkse werkprocessen worden hiermee efficiënter, effectiever en veiliger. IT Company beveelt graag Office 365 aan en zorgt er voor dat dit pakket goed geregeld is. Daarom kunnen ondernemers dit ook bij het it-bedrijf afnemen.



Wat is Office 365?

Office 365 is een digitale alles in één-oplossing die je gemakkelijk downloadt, installeert en maandelijks betaalt. De software verzorgt automatische updates, zodat je altijd de nieuwste versie hebt op elk apparaat. Office 365 bevat niet alleen het Office-pakket, maar ook applicaties voor bedrijven, zoals Onedrive, SharePoint en Teams.

Daarnaast beschikt Office 365 over e-mailserver (Exchange Online) dat aan de AVG-voorwaarden voor e-mail voldoet. Er zijn diverse pakketten waar je uit kunt kiezen. Hoe meer toepassingen je wilt gebruiken, hoe meer je betaalt. Je betaalt dan per maand een vast bedrag per gebruiker.



Wat doet IT Company?

IT Company regelt dan het overzetten van jouw vorige pakket naar het Office 365 pakket naar keuze. Zo is er Office 365 Business, Office 365 Business Premium en Office 365 Business Essentials. Het is maar net waar de ondernemers en medewerkers behoefte aan hebben. Zo kun je bijvoorbeeld bij het pakket Business Premium de software installeren op 5 apparaten per medewerker. Handig, als de medewerkers op locatie moeten werken.



Zelf doen? Of toch niet?

Natuurlijk kunnen ondernemers dit zelf rechtstreeks bij Microsoft afnemen. Maar IT Company neemt bij het overzetten alles mee, ook de geschiedenis van alle data die je al hebt. Bovendien is er het voordeel van lokale support: de helpdesk signaleert storingen direct dankzij real-time monitoring. Vaak wordt een probleem al opgelost voordat de ondernemer er iets van merkt. Daarnaast regelt IT Company ook de back-up. Vanaf 4 euro per maand per gebruiker werk jij voortaan gemakkelijk en zorgeloos met Office 365.



Meer weten?

Neem contact op met Joop Veenstra via joop@itcompany.nl of via 0512 - 202000. Hij kan je alles vertellen over de voordelen van Office 365 bij IT Company.

Meer informatie: www.itcompany.nl