Dinsdag 5 centimeter sneeuw verwacht

Publicatie: za 19 januari 2019 12.33 uur

LEEUWARDEN - Winterliefhebbers in Nederland worden dit jaar alsnog op hun wenken bediend. Na de vorst wordt er volgende week ook sneeuw verwacht. Dinsdag trekt een neerslagzone over het land en daarbij ontstaat mogelijk een sneeuwdek van 5 cm. De sneeuw betekent niet het einde van de winterperiode. Het koude weer blijft tenminste de rest van de week aanhouden.



Maandag overdag wijst niets erop dat sneeuw in aantocht is. In de vroege ochtend vriest het flink met -5 tot -9 graden. Overdag is het vrij zonnig en warmt het op naar een graad of 2. Maandagavond koelt het snel af en daalt de temperatuur naar 0 tot -4 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Aan het eind van de nacht stijgt in het westen de kans op sneeuw.



Sneeuw tijdens ochtendspits

Dinsdagochtend breidt het sneeuwgebied zich langzaam oostwaarts uit over Nederland. De Randstad krijgt volgens de huidige verwachting al tijdens de ochtendspits met sneeuwval te maken. Daardoor kan het glad worden en extra druk zijn op de weg. De sneeuw bereikt het oosten pas tegen het eind van de ochtend.



Winter houdt aan

Na dinsdag blijft het koud winterweer. Wel is er vrij veel bewolking. Daardoor wordt het overdag niet warmer dan een graad of 1 en vriest het ’s nachts slechts licht met -1 tot -4 graden. Er is een kleine kans op neerslag. Het koude winterweer houdt voorlopig aan.