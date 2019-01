MRV Tesselschade speelt 'Olivia'

Publicatie: za 19 januari 2019 12.01 uur

HURDEGARYP - Vanaf eind september is er door toneelvereniging Tesselschade in Hurdegaryp gewerkt om ook dit jaar weer een topproductie te maken. De voorstelling gaat over Olivia. Zij is een alleenstaande vrouw. Zij verzamelt en verhandelt alles wat los en vast zit en is volmaakt gelukkig. Haar kat Oscar is haar enige gezelschap. Totdat een drietal louche figuren, handelend in parfums ‘met een luchtje’ en op de vlucht voor de politie, een onderduikadres zoeken. Ze vinden een ideaal toevluchtsoord bij Olivia. Ze is blij met zoveel nieuwe vrienden, maar de drie schurken hebben andere, snode plannen.

De voorstelling is een komische aaneenschakeling van gebeurtenissen. Niet alleen de acteurs en de regie zijn in deze voorstelling van belang, ook het decor speelt een verrassende rol. Zo is de achterwand opgetrokken uit golfplaten, wat een bijzonder fraai en steeds weer wisselend effect geeft.

Om de avond compleet te maken verzorgt Tesselschade bovendien na elke voorstelling een gezellige nazit met levende muziek in zaal en foyer van It Maskelyn te Hurdegaryp.

In aanloop naar het 150-jarig bestaan in 2020 is Tesselschade begonnen met een crowdfund-actie en op zoek naar sponsors die cultuur in eigen regio een warm hart toedragen en zich structureel willen verbinden met deze stokoude, maar springlevende vereniging van toneelliefhebbers. Meer informatie op de website: www.mrvtesselschade.nl

Inmiddels is de voorverkoop gestart. Kaarten kosten € 16,50 en zijn online te reserveren of via 06-251 91 497.

Voorstellingsdata:

Zaterdag 19-1 om 20.00 uur

Vrijdag 25-1 om 20.00 uur

Zaterdag 26-1 om 20.00 uur

Zondagmiddag 27-1 om 14.30 uur