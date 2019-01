Akkrumer (44) beslecht burenruzie met vlizostok

Publicatie: vr 18 januari 2019 16.20 uur

LEEUWARDEN - Een burenruzie in Akkrum mondde op 9 september voor één van de betrokkenen uit in een bezoek aan het MCL in Leeuwarden. De man had een snee in zijn oor opgelopen, die met negen hechtingen gedicht moest worden. Degene die hem de snee had bezorgd, een 44-jarige Akkrumer, zat vrijdag tegenover politierechter Monique Dijkstra. De Akkrumer was eigenlijk niet eens direct betrokkene, zijn broer had een conflict met het latere slachtoffer om een parkeerplek.

Op auto gespuugd

De broer zou al verschillende malen zijn gemaand om zijn auto ergens anders te parkeren.

Op de bewuste dag kwam het tot een confrontatie. Het latere slachtoffer op de auto van zijn broer hebben gespuugd. De man was in het gezelschap van twee anderen en was volgens de Akkrumer zeer agressief en bedreigend. De verdachte ging in eerste instantie naar huis, maar kwam even later terug.

Verweerd met een bezem

Volgens het slachtoffer en de twee getuigen had de man in zijn mouw een korte stok die gebruikt wordt voor een vlizotrap. Daarmee sloeg hij het slachtoffer tegen het hoofd, met als gevolg een bloedende hoofdwond. De man verweerde zich met een bezem en trok de halsketting van de Akkrumer kapot. De verdachte zei dat hij de stok had gevonden en had omdat hij zich ‘zwaar bedreigd’ voelde door de andere mannen.

Strafblad met geweld

Volgens hem zijn er sinds het voorval geen incidenten meer geweest. Het had volgens officier van justitie Esther van Slooten wel heel anders kunnen aflopen. ‘U had het slachtoffer op de slaap kunnen raken’. De verdachte heeft een strafblad van 16 pagina’s waarop ook geweldsdelicten staan. De officier eiste twee maanden cel plus twee maanden voorwaardelijk. ‘Hij heeft voor de aanval gekozen, dan moet hij ook de consequenties aanvaarden’, aldus Van Slooten.

Bebloed overhemd

De rechter oordeelde dat een vrijheidsstraf niet op zijn plaats was. Zij legde aan de Akkrumer een werkstraf op van 100 uur plus twee maanden voorwaardelijke celstraf. De man moet aan het slachtoffer 550 euro smartengeld betalen, 20 euro voor een bebloed overhemd en 385 euro voor het eigen risico van het ziekenfonds dat hij moest opsouperen.