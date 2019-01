Drie gewonden bij ongeval op N358 bij Wierum

Publicatie: vr 18 januari 2019 15.54 uur

WIERUM - Op de N358 ter hoogte van de Ternaarderwei zijn vrijdagmiddag rond 15.10 twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Hierbij is een van de twee auto's in het water terecht gekomen. Voor zover bekend raakten drie mensen gewond.

Ook de brandweer van Ternaard en Dokkum kwamen ter plaatse. Het voertuig dat in het water terechtkwam had een aanhanger achter de auto. De N358 was tijdelijk afgesloten voor verkeer. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is op dit moment niet bekend.

