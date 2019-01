Paviljoen in Tytsjerk genomineerd voor Award

Publicatie: vr 18 januari 2019 13.10 uur

TYTSJERK - Paviljoen in Park Vijversburg te Tytsjerk is genomineerd voor de Mies van der Rohe Award. Dat is een Europese architectuurprijs die elke twee jaar wordt uitgereikt. Het is daarmee een van de 40 projecten uit in totaal 38 landen.

Het Paviljoen is ontworpen door Studio Maks en Junya Ishigami. Het minimalistische gebouw bestaat uit drie glazen gevels en volgt de bestaande lijnen van het park, waardoor het onderdeel is van het landschap. Een maquette van het gebouw was afgelopen zomer te zien in museum Cartier te Parijs.

Het Paviljoen is samen met Musis Sacrum in Arnhem een van de twee Nederlandse kanshebbers. Halverwege februari wordt bekend gemaakt of de jury ook zo van het gebouw onder de indruk is, dat het genomineerd wordt als één van de vijf finalisten.