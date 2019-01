Simmerdeis ontvangt â‚¬100.000,- subsidie

Simmerdeis ontvangt €100.000,- subsidie

Publicatie: vr 18 januari 2019 12.35 uur

DRACHTEN - Het Drachtster theater- en muziekfestival Simmerdeis ontvangt voor de komende twee jaar €100.000,- subsidie. De aanvraag was ingediend bij de provincie Fryslân en is inmiddels toegewezen. Dit jaar is Simmerdeis van 27 tot en met 30 juni.

In totaal ontvangen negen Friese festivals subsidie voor 2019 en 2020. Een onafhankelijke commissie beoordeelde de aanvragen en bracht advies uit aan de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden.

In de categorie Podiumkunstenfestivals Leeuwarden krijgen vier festivals subsidie. Welcome to The Village, Explore the North, het Fries StraatFestival en CityProms ontvangen ieder voor zich € 200.000 voor de komende twee jaren. De festivalorganisatie vroeg in deze categorie integraal aan bij de provincie en de gemeente Leeuwarden.

Ook in de categorie Podiumkunstenfestivals Fryslân ontvangen vier festivals subsidie voor 2019 en 2020. Het festival Into The Great Wide Open, het Oranjewoud Festival en het festival Simmerdeis krijgen ieder € 100.000. Het FrUIT Festival in Sneek ontvangt € 50.000. De festivalorganisatie vroeg in deze categorie enkel aan bij de provincie.

In de categorie Media-, beeldende kunst- en letterenfestivals Fryslân ontvangt het Media Art Festival/LUNA € 50.000. De aanvrager vroeg in deze categorie enkel aan bij de provincie.

In totaal kregen provincie en gemeente vijftien aanvragen binnen. De onafhankelijke commissie beoordeelde veertien aanvragen. Een aanvraag kwam niet in aanmerking voor een beoordeling.