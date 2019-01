Vijf auto's in botsing bij Ryptsjerk

Publicatie: vr 18 januari 2019 12.20 uur

RYPTSJERK - Op de N355 bij Ryptsjerk zijn vrijdagmorgen vijf auto's achterop elkaar gebotst. Dit gebeurde bij de verkeerslichten ter hoogte van E10. Bij dit ongeval raakte niemand gewond.

Tijdens de afhandeling van het ongeval was een rijstrook afgesloten voor verkeer. Een aantal auto's moest worden opgehaald door een berger omdat zij niet meer hun eigen weg konden vervolgen. Of het ongeval is ontstaan door gladheid of onoplettendheid is niet bekend.

