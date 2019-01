Auto te water op M.L.Kingsingel in Drachten

Publicatie: vr 18 januari 2019 03.10 uur

DRACHTEN - In de nacht van donderdag op vrijdag is rond 1.30 een auto te water geraakt aan de Martin Luther Kingsingel in Drachten. Het voertuig kwam vermoedelijk vanaf de Noorderdwarsvaart en kwam door nog onbekende oorzaak in het water langs de weg.

Beide inzittenden, een man en een vrouw, konden op eigen kracht het voertuig verlaten. De inzet van de brandweer was daardoor niet meer nodig. Hun natte kleding hebben ze uit gedaan en de politie heeft het tweetal kleden gegeven om zich te warmen.

De man verklaarde te hebben gedronken en gaf aan dat de vrouw zou hebben gereden. Om dit te checken is het tweetal afzonderlijk van elkaar overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Onderzoek zal uitwijzen wie er daadwerkelijk heeft gereden. Een berger heeft het voertuig uit het water gehaald.

