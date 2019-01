Donderdagavond code geel wegens kans op gladheid

Publicatie: do 17 januari 2019 14.00 uur

DRACHTEN - Vanaf donderdagavond 20.00 geldt er code geel voor Friesland wegens kans op gladheid. De natte wegen kunnen door de lage temperatuur opvriezen, dit kan gevaar opleveren voor het verkeer.

Daarnaast is er in de avond kans op enkele winterse buien met (natte) sneeuw of hagel. Code geel is geldig tot en met vrijdagochtend 8.00.