Gestolen velgen verkocht aan bedrijf in Gorredijk

Publicatie: do 17 januari 2019 13.15 uur

GORREDIJK - 240 dagen gevangenisstraf, waarvan 224 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, en een taakstraf van 80 uur. Dat hoorde een 22-jarige Assenaar donderdagochtend tegen zich eisen. De man wordt ervan verdacht in juli vorig jaar betrokken te zijn geweest bij tien velgendiefstallen bij autohandelaren in Assen, Groningen en Hoogeveen. De banden met velgen verkochten ze door aan een bedrijf in Gorredijk.

De Assenaar pleegde de diefstallen samen met twee vrienden, waaronder een 17-jarige man uit Groningen. Ze kwamen op het idee toen de Assenaar velgen nodig had voor zijn eigen auto. “Ik had velgen nodig, maar geen geld”, verklaarde hij hierover in de rechtbank. “Ik dacht dat alles wel zou passen, maar dat bleek niet zo te zijn.” Via Marktplaats kwam hij in contact met een bedrijf in Gorredijk dat wel interesse had in de autobanden met velgen. “We konden zo op een snelle manier geld verdienen. Maar ik wist niet dat de banden zo veel waard waren. Wij kregen maar 300 euro per set. Ik heb iets heel doms gedaan en er bijna niets aan verdiend.”

Heterdaad

De diefstallen vonden gedurende de maand juli plaats bij verschillende autohandelaren in Assen, Groningen en Hoogeveen. De bedrijven liepen daarbij voor ruim 50.000 euro schade op. Op 31 juli werden de Assenaar en de Groninger bij een autogarage aan de Duitslandlaan in Assen op heterdaad betrapt door postende agenten. Bij de aanhouding werd door de politie een waarschuwingsschot gelost.

Getuige beïnvloeden

De Assenaar heeft alle tien de diefstallen bekend. De Groninger was bij zes van de diefstallen betrokken. Omdat hij minderjarig is, vindt de behandeling van zijn zaak achter gesloten deuren plaats. Een derde verdachte moet later dit jaar voorkomen. Hij heeft vier feiten bekend. De Groninger en de Assenaar worden er ook van verdacht te hebben geprobeerd deze vriend als getuige te beïnvloeden. Ze zouden in een dreigend gesprek hebben gezegd dat de man een andere naam als dader moest doorgeven. De man zou tijdens het gesprek ook getrapt zijn. “Hij was doodsbang, ook voor wraak”, zei de officier hierover.

50.000 schade

De 22-jarige Assenaar heeft een strafblad van tien bladzijdes. Hij heeft al 16 dagen in voorarrest doorgebracht, waardoor hij – als het aan de officier ligt – de gevangenis niet meer in hoeft. Wel wil ze dat de verdachten allemaal een deel van de 50.000 euro schade betalen. Ook wil de officier dat de mannen het verdiende geld terugbetalen.

De rechtbank doet op 31 januari uitspraak