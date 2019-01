Man overleden na schietincident met politie

Publicatie: do 17 januari 2019 11.52 uur

NIEUWEHORNE - Op de Schoterlandseweg in Nieuwehorne ontvingen agenten donderdagmorgen om 10 uur een melding van een acute hulpverleningssituatie. Toen de agenten hulp wilden verlenen reed de man weg en raakte daarbij een agent. Er ontstond een situatie waardoor de agenten zicht genoodzaakt voelden om te schieten.

Even verderop kwam de auto tot stilstand tegen een pand. De inzittende bleek dermate gewond dat hij ter plekke is overleden. De inzet van ambulancepersoneel en het Mobiel Medisch Team uit Groningen mocht niet meer baten.

Ook de aangereden agent raakte gewond. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek en kan op dit moment niet meer vertellen over de toedracht.

