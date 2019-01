Sloop van scholen in Drachten en Opeinde

DRACHTEN - In de komende periode laat de gemeente twee schoolgebouwen in de regio slopen. De ene staat aan De Weeme in Drachten en de ander aan de Tuskenwegen in Opeinde. Beide zouden in slechte staat verkeren volgens de gemeente.

Er moeten nog plannen worden gemaakt voor de herbestemming van deze stukken grond. Voordat de aannemer gaat beginnen met de sloop zullen eerst de omwonenden op de hoogte worden gebracht.