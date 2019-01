Utfiering Vriendenkring

Publicatie: wo 16 januari 2019 22.49 uur

TWIJZEL - Op 19, 25 en 26 januari 2019 vindt de jaarlijkse editie van de voorstelling van de theatervereniging vriendschap plaats met het stuk: “It lit de pastoar kâld”.

Het verhaal in het kort

Pastor De Bonte heeft de bisschop en zijn Afrikaanse zustergemeenschap Bouli-Bouli om financiele ondersteuning gevraagd, omdat zijn parochie pijn heeft. Dit komt door de uit de hand lopende kosten...

Om te zien of de parochie nog wel levensvatbaar is, stuurt de bisschop zijn secretaresse. Deze eigenzinnige vrouw zit altijd de pastoor achter de broek aan. Ook de beloofde steun van Bouli-Bouli pakt niet uit zoals de voorganger hoopte. Voordat hij het weet klinkt er 's nachts de meest eigenaardige geluiden in de parochie. Het riool wordt opengebroken en worden pogingen gedaan om mensen om te kopen om de regels in de kerk te overtreden.

Zelfs de meest ervaren pastoor krijgt er teveel van als hij naar de meest gekke verhalen in de biechtstoel moet luisteren. Maar een slecht functionerende voorganger zou natuurlijk volkomen dodelijk zijn voor de parochie. Kort gezegd: een gebed vol onzin met een verrassend einde.

Benieuwd naar het einde? Kom op een van bovenstaande data in dorpshuis "De Bining" in Twijzel. De shows begonnen om 8 uur. Kaarten kunnen worden gekocht in de hal of van te voren bij Hester: 06-83570274.

