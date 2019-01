40 blaarkoppen losgelaten bij Opeinde

Publicatie: wo 16 januari 2019 17.15 uur

OPEINDE - In het woongebied van De Peinder Mieden bij Opeinde zijn woensdagmiddag 40 blaarkop-koeien en -stieren losgelaten. De dieren hebben zo'n 70 hectare natuurgebied om te begrazen.

De bedoeling is dat de runderen de toekomstige bewoners gaan helpen met het jaarrond begrazingsbeheer als onderdeel van een bijzonder beheerplan. De afgelopen maanden is er een proefperiode geweest en daaruit bleek dat er geen belemmeringen waren om de runderen los te laten.

De Peinder Mieden is een bijzonder natuurontwikkelingsproject tussen Opeinde en Drachten. Alle 38 bouwlocaties zijn verkocht, er is een wachtlijst van ca 80 belangstellenden. De eerste 20 bouwvergunningen zijn verleend; 7 kopers zijn inmiddels gestart met de bouw van hun duurzame droomwoning. De Kopersvereniging verwacht dat alle woningen in 2022 klaar zullen zijn; de eerste bewoners zullen waarschijnlijk in februari al verhuizen.

Hoewel het gehele gebied van bijna 90 hectare in eigendom is bij de Vereniging van Eigenaars zijn bezoekers te voet of per fiets van harte welkom. Er geldt een aanlijngebod voor honden, en poep moet worden opgeruimd. Bezoekers zijn te gast en moeten respectvol rekening houden met de runderen, afstand houden en de kudde rustig passeren of doorkruisen. Voeren en aaien is verboden.

FOTONIEUWS