Wietteler: â€˜Ik haalde spulletjes van Marktplaatsâ€™

Wietteler: ‘Ik haalde spulletjes van Marktplaats’

Publicatie: wo 16 januari 2019 17.00 uur

LEEUWARDEN - In zijn woning aan de Bjirkewei in Twijzelerheide had een 27-jarige inwoner van die plaats een hennepkwekerij gebouwd. ‘Voor een extra zakcentje’, zei de man woensdag tegen rechter Chris Beuker. Dat zakcentje kwam er niet, volgens hem zou het hem alleen maar geld hebben gekost. Op basis van wat men in de woning aantrof concludeerde de politie dat de Twijzelerheidster minimaal eenmaal geoogst moest hebben, voor de inval op 30 mei vorig jaar.

Wortelresten

Die conclusie baseerde de politie op de gebruikte kweekspullen en de gedroogde hennepresten die in de kweekruimte werden gevonden. Er stonden potten met kalkresten en wortelresten van hennepplanten en een zogeheten filterdoek was sterk vervuild. Dat kwam volgens de Twijzelerheidster omdat hij alles tweedehands via Marktplaats had gekocht. ‘Voor 500 euro’, had hij tegen de politie gezegd.

16.000 euro

Vervolgens had hij zonder hulp van buitenaf de kwekerij gebouwd en ingericht. Zelf dacht hij dat er 135 wietplanten stonden, de politie telde 154 planten. Uitgaande van een eerdere oogst zou de man volgens de berekening van de politie ruim 16.000 euro moeten hebben verdiend met de verkoop van de hennep. Dat bedrag zou hij in eerste instantie terug moeten betalen.

Geen bewijs voor oogst

Na de uitleg van de verdachte oordeelde de officier van justitie dat niet bewezen kon worden dat de man een keer had geoogst. Hij was volgens eigen zeggen zes, zeven weken bezig met telen toen de politie aan de deur kwam. De officier ging daar ook van uit. Zij eiste een werkstraf van 80 uur. Ook de rechter gunde de Twijzelerheidster het voordeel van de twijfel, hij vonniste overeenkomstig de eis.