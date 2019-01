Verdachte drugshandel aangehouden in Kollumerzwaag

KOLLUMERZWAAG - In Kollumerzwaag is dinsdagmorgen rond 11.50 een 26-jarige Leeuwarder aangehouden op verdenking van handel in drugs. Er waren klachten binnengekomen bij de politie, waarna een onderzoek is ingesteld.

De man reed in zijn auto in Kollumerzwaag toen hij werd aangehouden. Direct daarna werd er een huiszoeking gedaan bij de verdachte thuis aan de Notenboomstraat in Leeuwarden. Daar werd een 28-jarige Leeuwarder aangetroffen. Die is meteen ook aangehouden.

Daarnaast trof de politie in de woning meerdere zakjes bruin en wit poeder aan. Dit is in beslag genomen, samen met een weegschaal en toebehoren. Ook vond de politie bij de huiszoeking nog €2650,- aan contant geld. Dat is vervolgens ook in beslag genomen. Beide verdachten zijn overgebracht naar de gevangenis en het onderzoek naar de twee loopt.