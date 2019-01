Kluis en auto gestolen bij inbraak in Marum

Publicatie: wo 16 januari 2019 13.15 uur

MARUM - In de nacht van dinsdag op woensdag is er ingebroken bij een bedrijfspand aan de Bres in Marum. Hierbij is het hele pand doorzocht en is een kluis losgebroken. De kluis is meegenomen in een auto die bij het bedrijf geparkeerd stond.

Men is via een raam het pand binnengedrongen. Er is aangifte gedaan bij de politie wegens diefstal van de auto en de kluis en er is inmiddels een onderzoek ingesteld. Mensen die deze auto zien rijden of weten waar het voertuig geparkeerd staat worden verzocht contact op te nemen met de politie. Het gaat om een Volkswagen Caddy met kenteken 22-VJK-6.