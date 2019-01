Bladzuigers en veegwagens in actie langs de kust

Publicatie: wo 16 januari 2019 12.05 uur

LAUWERSOOG - Na alle vrijwilligers die de grote stukken piepschuim langs de kust hebben opgeruimd was het woensdag tijd voor de kleine stukjes. Met veegwagens en bladzuigers werden de dijken rondom Lauwersoog verder schoongemaakt.

Ondanks dat de dijken schoon lijken ligt deze nog bezaaid met kleine korreltjes. Dit vormt een gevaar voor dieren, die deze korrels aanzien voor voedsel met alle gevolgen van dien. Het is daarom zaak dit zo snel mogelijk op te ruimen.

De gemeente is druk bezig met veegwagens het asfalt schoon te krijgen. Op het gras lopen medewerkers van een bedrijf uit Harlingen met bladzuigers. Hiermee zuigen ze de kleine korrels tussen de grassprieten weg.

Ondertussen gaat de zoektocht naar de verloren containers door. Door de weersomstandigheden kan er woensdag nog niet begonnen worden met het opruimen van de containers. In een vaargeul tussen het Rif en de Engelmansplaat ligt nog een kapotgeslagen container. Deze is al ver weggezakt en levert mogelijk gevaar op.

Ook verscheen er op woensdag in een aantal dagbladen een dankbrief van de burgemeesters van de Waddeneilanden. "Uw liefde voor de Waddeneilanden was overal zichtbaar en voelbaar. Samen hebben we de gevolgen van een enorme milieuramp kunnen beperken", aldus de brief. De brief is gericht aan alle vrijwilligers en professionals uit binnen- en buitenland die hebben geholpen.

