Politie doet inval in bedrijfspand in Drachten

Publicatie: di 15 januari 2019 16.23 uur

DRACHTEN - De politie heeft dinsdagochtend een inval gedaan in een bedrijfspand aan het Bakboord in Drachten. Over de reden wil de politie op dit moment niks kwijt. Dit omdat het onderzoek nog gaande is.

Wel is bekend dat er vier voertuigen in beslag zijn genomen. Deze auto's zijn door een bergingsbedrijf meegenomen naar een politiedepot.