NAM en RWS overvallen door erosie

Publicatie: di 15 januari 2019 15.42 uur

HOLLUM - De NAM en Rijkswaterstaat hebben zich laten overvallen door de erosie van de Hollumer duinen bij paal 3. Daar ligt de oude NAM-boorlocatie, waarvan de saneringswerkzaamheden in november vorig jaar waren begonnen. De locatie dateert van 1963 en moet worden opgeruimd. Onder de locatie ligt met boorspoeling vervuild zand.

De storm met springvloed van vorige week heeft wat van de locatie weggespoeld.

Het kustgebied wordt door Rijkswaterstaat beheerd en ter hoogte van paal 3 is dynamisch kustbeheer leidend. Dat betekent dat de natuur er zijn gang kan gaan. Wel houdt Rijkswaterstaat toezicht. Toch is de kustbeheerder overvallen door de snelle erosie van die natuurlijke zeewering. De NAM heeft zich ook laten verrassen door de duinafslag.

In december 2018 werd gestart met het frezen en het asfalt op de locatie verwijderd. Wegscheppen van het zand was de volgende stap.

Als voorbereiding op het stormseizoen legde de NAM een nooddijk van big bags met elk 1000 kilo zand aan. Rijkswaterstaat was bij de totstandkoming van deze oplossing betrokken. Die zandzakken bleken niet bestand tegen de storm met springtij. De locatie wordt nu sneller opgeruimd dan de oorspronkelijk planning van eind maart.

Als tijdelijke bescherming van de locatie is een muur van containers geplaatst en een damwand in het strand getrild.