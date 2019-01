'Optreden beveiligers zorgde voor escalatie'

Publicatie: ma 14 januari 2019 18.30 uur

LEEUWARDEN - Er klonken maandag in de rechtszaal kritische geluiden over de beveiliging van het Music Meeting-evenement in de sporthal in Gorredijk, op 8 oktober 2017. Tijdens dat evenement, of eigenlijk erna, de lichten waren al aan en het publiek moest naar buiten, vonden kort op elkaar twee incidenten plaats waar de beveiliging volgens verschillende betrokkenen een slechte beurt maakte. Het toeval wilde dat de hoofdrolspelers bij die incidenten een vader en een zoon uit Jubbega waren.

Buiten westen geweest

De vader (45) moest zich voor de rechter verantwoorden omdat hij een beveiliger mishandeld zou hebben. Hij zou de beveiliger in het gezicht hebben geslagen en geschopt. De beveiliger zou even buiten westen zijn geweest. De man had de zoon van in een soort nekklem. De zoon was buiten en zou verschillende keren geprobeerd hebben de sporthal in te komen om zijn jas te pakken. Intussen was de vader nog binnen.

Paniek in de ogen

Het evenement was afgelopen en vrijwel meteen zou hij door iemand van de beveiliging vrij hardhandig richting de uitgang zijn geduwd. Er ontstond wat tumult en de beveiliger stelde voor om het buiten maar even af te handelen. Toen de vader buiten kwam en zag dat een andere beveiliger zijn zoon om de nek had, bedacht de man zich geen moment. Hij stormde op de beveiliger af en gaf de man een dreun in het gezicht. ‘Hij zag de paniek in de ogen van zijn zoon’, schetste advocaat Eva Bakx.

Optreden beveiligers zorgde voor escalatie

Terwijl de beveiliger op de grond lag, zou de Jubbegaster de man nog een paar keer tegen het hoofd hebben geschopt. Twee collega-beveiligers hadden dat bevestigd, de verdachte ontkende het schoppen ten stelligste. Ook een paar getuigen hadden niet gezien dat hij de beveiliger had geschopt. Van verschillende kanten – onder andere van iemand van de organisatie – kwamen signalen dat het optreden van de beveiliging er juist voor had gezorgd dat de situatie compleet uit de hand was gelopen.

Advocate: noodweerexces

De organisatie had zelfs al besloten om de zelfde beveiligers niet meer in te huren. De Jubbegaster besefte dat hij te ver gegaan. ‘Achteraf is het stom, dit had ik nooit moeten doen’. Door het optreden van de beveiligers binnen en omdat collega’s buiten nog eens verhaal moesten halen, waren de irritaties bij hem hoog opgelopen. De advocate vond dat er sprake was van noodweerexces: dat er sprake was van ‘een onmiddellijke wederrechtelijke aanranding’. In dit geval van de zoon. Haar cliënt zou in ‘een hevige gemoedsbeweging’ gereageerd hebben.

Geen werkstraf

Zo ver wilde rechter Willem Sikkema niet gaan. Wel hield de rechter er rekening mee dat de Jubbegaster bekendstaat als een rustige huisvader die nog nooit met Justitie in aanraking was geweest. ‘Dit lijkt echt een incident te zijn geweest’, aldus Sikkema. De officier van justitie had een werkstraf van 40 uur geëist. De rechter oordeelde dat een boete van 750 euro meer op zijn plaats was. De Jubbegaster moet 250 euro smartengeld aan de beveiliger betalen. De man had een vordering van 675 euro ingediend.