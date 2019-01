Westereender beboet voor partij illegaal vuurwerk

Publicatie: ma 14 januari 2019 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 50-jarige inwoner van De Westereen is wegens het bezit van illegaal vuurwerk door de economische politierechter veroordeeld tot een boete van 200 euro. De Westereender had 40 nitraatbommen, 30 vuurpijlen, een Romeinse kaars en een zogeheten ‘Flowerbed’ in huis. Hij had het illegale vuurwerk in Polen voor 100 euro gekocht. De zaak kwam aan het rollen doordat zijn zoon vuurwerk mee naar school had genomen. Daarop nam de politie een kijkje bij de jongen thuis.

De verdachte zei dat het vuurwerk van hem was, zijn zoon had stiekem wat mee naar school genomen. De zoon kwam met de schrik vrij: hij moest een bezoekje aan het Bureau Halt brengen en hij moest een excuusbrief aan zijn vader schrijven. De Westereender had een bezoek aan de Leeuwarder rechtbank kunnen voorkomen door een destijds aangeboden schikking van 200 euro te voldoen. Hij had de boete te laat betaald. Maandag legde de rechter dezelfde straf alsnog op.