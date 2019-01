Lois Lane zingt op Nieuwjaarsconcert De Wâldsang

Publicatie: ma 14 januari 2019 11.18 uur

SURHUISTERVEEN - Afgelopen zaterdag had Brassband De Wâldsang weer haar jaarlijkse Nieuwjaarsconcert georganiseerd in de Flambou te Surhuisterveen. Dit jaar met Lois Lane als gast. Het was een avond vol brass, pop en soul.

De Wâldsang blikt tevreden terug op het Nieuwjaarsconcert van dit jaar. In een volle zaal werd het publiek vermaakt met een afwisselend programma, gepresenteerd door Bert Groothedde. Al een aantal jaren wordt er een vocale solist uitgenodigd om mee te werken aan het Nieuwjaarsconcert. Dit jaar waren er maar liefst twee zangeressen, de zusters Klemann, oftewel Lois Lane.

De Wâldsang, onder leiding van Rieks van der Velde, had een speciale rol voor een aantal jeugdleden uit het Koperensemble De Wâldsang. Met het oog op de toekomst werd het mogelijk gemaakt dat deze aspirant leden konden proeven en ervaren hoe het is om in een top band mee te spelen. De jeugd mocht samen met De Wâldsang drie nummers van Lois Lane begeleiden. Daarnaast speelden ze ook nog het pittige “Wheel of fourtune”, bekend van The Pirates of the Carribean. ‘’Het was een hele leuke avond, zowel het spelen als het concert zelf’’. Aldus de jeugd.

De zusjes Klemann maakten er een groot feest van. Ze zongen hun eigen bekende hits maar ook covers van onder andere ABBA. Het enthousiasme van Lois Lane werkte aanstekelijk op het publiek. De zusjes kregen het publiek op de benen en lieten de hele zaal swingen.

Een hoogtepunt uit het programma van het Nieuwjaarsconcert waren de drie stukken van het album Secret Story van Pat Metheny. Het bijzondere aan deze stukken is dat ze niet gepubliceerd zijn. De composities zijn rechtstreeks ontvangen van de componist. Ook zijn ze nog niet eerder gespeeld in Nederland, er was dus sprake van een Nederlandse première.

Daarnaast maakte het stuk Reunion and Finale, gearrangeerd bij Andrew Duncan, veel indruk bij het publiek. Een reactie van een van de bezoekers: ‘’De combinatie van de muziek met de videobeelden was gewoonweg prachtig.’’