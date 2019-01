Boom valt over weg in Burgum

Publicatie: zo 13 januari 2019 19.12 uur

BURGUM - Op de Noordersingel in Burgum is zondag een boom over de weg gevallen. Het verkeer ondervond weinig hinder van de boom.

De gemeente zal de boom later gaan verwijderen. Vooralsnog lijkt het er op dat de verwachte storm mee valt.