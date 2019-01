Sieraden buitgemaakt bij inbraak in Burgum

Publicatie: zo 13 januari 2019 14.16 uur

BURGUM - Bij een inbraak in een woning aan de Frisiasingel in Burgum zijn sieraden gestolen. De inbraak gebeurde zondagochtend tussen 9.15 en 11.15.

Inmiddels is de politie een onderzoek gestart. In het kader van het onderzoek zijn zij opzoek naar mensen die rond dat tijdstip iets verdachts hebben gezien in de buurt van de Frisiasingel.