Fietser zwaar gewond Hamsterpein Drogeham

Publicatie: zo 13 januari 2019 06.55 uur

DROGEHAM - Zondagmorgen rond zes uur is een fietser zwaar gewond geraakt in Drogeham.

De man reed samen met nog een andere fietser op de Hamsterpein. Voor zover nu bekend, reden de fietsers niet op het fietspad maar op de hoofdrijbaan. Beiden werden geraakt door een automobilist.

De fietsers raakten gewond en zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd. Gezien de aard van de verwondingen van één van hen, is ook het Mobiel Medisch Team met de auto ter plaatse gekomen om medische assistentie te verlenen.

De politie heeft de bestuurder van de auto voor verhoor meegenomen naar het bureau in Burgum en is ter plaatse een onderzoek gestart om het ongeval in kaart te brengen.

FOTONIEUWS