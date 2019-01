Maarten vd Weijden 11stedentheatertocht Dokkum

Publicatie: zo 13 januari 2019 01.15 uur

DOKKUM - Na de geweldige zwemprestatie die Maarten van de Weijden in Augustus 2018 leverde met zijn 11 steden zwemtocht, is hij nu in het theater te vinden met zijn 11stedentheatertocht.

Maarten zette zaterdag in een uitverkochte theaterzaal in Dokkum een geweldige en indrukwekkende voorstelling neer. Het verhaal bevatte drie rode draden: zijn ziek zijn, de Olypische medaile in 2008 en de 11 stedenzwemtochttocht.

Zo vertelde hij over zijn ziekteperiode toen hij 19 jaar oude was en de daarbij behorende ziekenhuisopnamen en over zijn kamergenoten Bob en Rob, die beiden door leukemie zijn overleden.

Maarten had het geluk dat hij herstelde van zijn acute lymfatische leukemie en pakte het zwemmen weer op. Hij wilde Olympisch kampioen worden. Met veel trainen en goed na te denken over zijn kansen, is hem dat in 2008 gelukt en won hij het Olympisch goud op de 10km in Beijing.

De mail en daarna de ontmoeting met Dennis, brachten hem bij een nieuwe uitdaging: ik ga de 11 stedentocht zwemmen. Na een lange tijd van voorbereiding begon Maarten aan deze onmogelijke zwemtocht. Hij zou tot het uiterste gaan en dat heeft hij gedaan.

Na de voorstelling werden de bezoekers door Daisy (de vrouw van Maarten) getrakteerd op pizza funghi.

Met zijn zwemtocht en zijn foundation heeft Maarten inmiddels meer dan 5 miljoen euro voor kankeronderzoek opgehaald. De theatertour is de komende weken in diverse theaters in Nederland te zien.

