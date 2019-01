Man gewond na botsing met hekwerk

Publicatie: za 12 januari 2019 21.39 uur

ANJUM - Op de N361 bij Anjum is zaterdagavond een man gewond geraakt. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam daar in botsing met het hekwerk langs het fietspad.Het voertuig kwam vanaf Lauwersoog en reed in de richting van Dokkum.

De man is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel gecontroleerd en moest uiteindelijk mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft het beschadigde voertuig meegenomen.

