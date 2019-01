ReÃ¼nie oud leden brandweer Kollum

Reünie oud leden brandweer Kollum

Publicatie: za 12 januari 2019 20.06 uur

KOLLUM - In de brandweerkazerne had de Brandweer van Kollum zaterdagmiddag een reünie voor oud leden van het korps. Ze werden welkom geheten door Sjoerd van der Ploeg, initiatiefnemer van deze reünie. Daarna werden de oud leden bijgepraat door ploegleider Albert Hoof over de huidige organisatie.

Onder het genot van een kop koffie werden een film en foto’s bekeken. Ook was er een nieuwe Brandweer auto te bezichtigen die het korps in maart gaat krijgen. De reünie werd afgesloten met een stamppot buffet.

FOTONIEUWS