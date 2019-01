Brand in bouwcontainer in Drachten

Publicatie: za 12 januari 2019 03.08 uur

DRACHTEN - Aan de Opgang in Drachten heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd brand gewoed. Er was brand ontstaan in een bouwcontainer die daar tijdelijk stond.

Het gebouw, waar de container tegenaan stond, liep enige schade op. Een aantal van de ramen waren gebarsten. De ter plaatse gekomen brandweer had de brand snel onder controle en kon daarna weer terug naar de kazerne.

