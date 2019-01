Onderzoek naar bouwlocaties in centrum Burgum

Publicatie: vr 11 januari 2019 20.10 uur

BURGUM - Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe bouwlocaties in het centrum van Burgum. Dat heeft het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel besloten. Blue Banner uit Joure krijgt de opdracht om het komende half jaar het onderzoek te doen voor een eventueel nieuwbouwprogramma op drie bouwlocaties in Burgum.

De drie locaties zijn in bezit van de gemeente en komen voor ontwikkeling in aanmerking in het kader van Kansen in Kernen. Het gaat om een locatie aan de Tj. Geartstrjitte en twee locaties aan het nieuwe pleintje in Burgum. De gemeente wil voor de drie bouwlocaties een samenhangend programma waarbij hoogwaardige architectuur voorop staat.