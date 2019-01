T-diel negatief over uitbreiding gaswinning

NIJEGA - De gemeente Tytsjerksteradiel geeft een negatief advies over de uitbreiding van gaswinning in het winningsplan Leeuwarden-Nijega van Vermilion. Het advies gaat naar de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan van Vermilion is opgesteld om voor een langere periode een grotere hoeveelheid gas te kunnen winnen uit het gasvoorkomen Leeuwarden-Nijega. Een aantal gasputten liggen deels in de gemeente Tytsjerksteradiel.

De gemeente Tytsjerksteradiel wil juist de focus leggen op duurzame energiebronnen en fossiele brandstoffen horen hier niet bij. "Alle inspanning zou dan ook gericht moeten zijn op het behalen van de klimaatdoelen en de energietransitie en niet op het winnen van extra aardgas." aldus de gemeente. De Minister hoeft het advies van Tytsjerksteradiel niet over te nemen.