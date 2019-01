Politie Drachten controleert na klachten

Publicatie: vr 11 januari 2019 17.54 uur

DRACHTEN - In Drachten heeft de politie donderdag diverse verkeerscontroles uitgevoerd. Dit gebeurde in zowel opvallende als onopvallende politievoertuigen. In totaal zijn er 23 boetes uitgedeeld.

De politie controleerde donderdag naar aanleiding van klachten op verkeersgebied. De meeste boetes, elf stuks, werden uitgedeeld voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

Een opsomming van de uitgedeeld boetes:

11x Mobiel bellen/mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden.

6x Niet dragen van autogordel

1x Rijden zonder rijbewijs

1x Rijden in een onverzekerd voertuig

1x Rijden in een auto met geschorst kenteken.

1x Kind niet op de juiste/onveilige manier vervoeren

1x Hulpkoppeling van aanhangwagen niet correct gebruiken

1x Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats