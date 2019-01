Onderzoek naar vier ruime kavels in Harkema

Publicatie: vr 11 januari 2019 14.50 uur

HARKEMA - Er komt een onderzoek naar de ontwikkeling van vier ruime kavels voor vrijstaande woningen bij de Betonwei in Harkema. Het college van B&W heeft 5000 euro vrijgemaakt voor een onderzoek naar de mogelijkheid hiervan. Op de kavels kunnen vrijstaande woningen worden gebouwd. In maart/ april 2019 wordt het resultaat van het onderzoek voorgelegd om vervolgens de wijziging van het bestemmingsplan in procedure te brengen.

Het perceel komt in de loop van 2019 in handen van de gemeente via een ruil met eigendom van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Deze ruil werd in juli 2017 vastgelegd. Er wordt gemeentelijk eigendom aan de Nijebuorren geruild voor het perceel. In mei 2018 heeft het college besloten de voorbereiding van de herontwikkeling locatie Nijebuorren in Harkema te starten en in samenwerking met SWA tot een bestemmingsplan voor de locatie te komen.

In het voorjaar van 2019 komt het bestemmingsplan in procedure en komt het moment dat de gemeente het perceel grond aan de Betonwei ook daadwerkelijk in eigendom krijgt voor vier vrijstaande woningen op op ruime kavels. Aangezien het perceel buiten stedelijk is gelegen en aangrenzend aan het bedrijventerrein Quakkenburg ligt, wordt een invulling met woonwerk ook mogelijk geacht. Hoe en op welke wijze de ontwikkeling van het perceel mogelijk te maken, wordt nu eerst onderzocht.