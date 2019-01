Tanker botst op brug bij Kootstertille

Publicatie: vr 11 januari 2019 14.29 uur

KOOTSTERTILLE - De brug bij Kootstertille is donderdagavond even na 23.00 aangevaren door een tanker. Hierbij raakte het remmingwerk van de brug beschadigd aan de oostzijde van de brug.

Vrijdagochtend hebben duikers de buispalen van het remmingwerk onderzocht. Tijdens deze inspectie was er tijdelijk geen scheepvaartverkeer mogelijk. Deze stremming werd daarna opgeheven voor beroepsvaart. Het smalle beweegbare deel is nog wel gestremd, waardoor recreatievaart niet mogelijk is.

Na de aanvaring van de tanker met de brug heeft de schipper zichzelf gemeld en kon het verzekeringswerk worden geregeld. De tanker liep ook schade op aan de voorzijde, maar kon zijn weg naar Rotterdam vervolgen.

Volgende week zal het beweegbare smalle deel van de brug veilig worden gesteld door Rijkswaterstaat. Daarna is ook recreatievaart weer mogelijk. Bij de bruggen van Schuilenburg en Stroobos wordt het scheepvaartverkeer geattendeerd op de situatie bij de aangevaren brug.

FOTONIEUWS