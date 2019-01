Geen of lage waterdruk in Dokkum en omstreken

Publicatie: vr 11 januari 2019 12.53 uur

DOKKUM - Dokkum en omliggende dorpen had vrijdag aan het begin van de middag last van geen of lage waterdruk. Volgens waterbedrijf Vitens was er een leiding lek. Dit lek werd even na 12 uur geconstateerd.

Na de melding is het lek gelokaliseerd en gerapereerd.Volgens Vitens waren de problemen rond 14.05 weer opgelost.