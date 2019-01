Twaalf sollicitanten voor Smallingerland

DRACHTEN - Op de vacature van burgemeester van Smallingerland hebben twaalf mensen gesolliciteerd. Van de negen mannen en drie vrouwen is er één jonger dan vijftig jaar. Meer dan de helft van de kandidaten is lid van de VVD (4) of het CDA (3). De andere vijf gegadigden zijn lid van D66 (2) of PvdA (1) of van geen enkele partij (2). Bij de vorige burgemeestersprocedure voor Smallingerland in 2012 waren er twintig sollicitanten.

De burgemeesterspost in Smallingerland kwam anderhalf jaar geleden vrij na het vertrek van Tjeerd van Bekkum. Hij ging aan de slag als directeur van de stichting Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Tom van Mourik volgde de heer Van Bekkum tijdelijk op als waarnemend burgemeester. Met het openstellen van de vacature is gewacht tot na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar en het inwerken van de nieuwe raad en het college.

De heer Van Mourik blijft tot begin maart aan als waarnemend burgemeester. De nieuwe burgemeester zal in de loop van maart aantreden.