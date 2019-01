Hoogste punt brandweerkazerne Surhuisterveen

10 januari 2019

SURHUISTERVEEN - In september is er gestart met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Lauwersweg 18 in Surhuisterveen. Deze kazerne vervangt de huidige kazerne aan de Badlaan die, door veroudering en ruimtegebrek, niet meer aan de eisen voldoet.

Donderdag is het bereiken van het hoogste punt van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne gevierd. Burgemeester Gerbrandy heeft daarbij de brandweervlag in de top van de kazerne in aanbouw gehesen.

Naar verwachting kan post Surhuisterveen tegen de zomer van 2019 in de nieuwe brandweerkazerne terecht.

